"Барселона" добилась регистрации контракта молодого таланта

Апелляционный суд удовлетворил требование “Барселоны” о пересмотре решения Ла Лиги о запрете на регистрацию нового контракта полузащитника Гави, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, суд принял решение, что каталонский клуб законно продлил контракт с игроком. Если бы “Барса” не сумела добиться пересмотра решения по контракту, то хавбек мог быть покинуть команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 49 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.