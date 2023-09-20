Барселона добыла пятую победу подряд, статистика впечатляет

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" вчера вечером "Антверпен" со счетом 5:0 на своем поле.

Таким образом, каталонцы добыли пятую победу подряд.

В общей сложности в пяти матчах они забили 18 голов и пропустили лишь четыре раза в свои ворота.

Напомним, что16 сентября подопечные Хави добыли аналогичную победу со счетом 5:0 над "Бетисом" в чемпионате Испании. За последний месяц "сине-гранатовые" также обыграли "Кадис" (2:0), "Вильярреал" (4:3) и "Осасуну" (2:1) в Ла Лиге.

Следующий матч "Барселоны" должен пройти в субботу, 23 сентября. Команда Хави сыграет в гостях против "Сельты" в рамках чемпионата Испании. И

Напомним, в прошлом сезоне "Барселона" выиграла Ла Лигу, опередив "Реал" на 10 очков. При этом в Лиге чемпионов каталонцы полностью провалились, так как не смогли пройти групповой этап, в котором находились "Бавария", "Интер" и "Виктория" из Чехии.

В новом сезоне каталонцы идут в числе лидеров турнирной таблицы Ла Лиги, но отстают от “Реала” на два балла.