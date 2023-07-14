"Барселона" близка к возвращению опытного воспитанника

Полузащитник “Жироны” Ориоль Ромеу близок к возвращению в “Барселону”, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб заплатит за футболиста от пяти до шести миллионов евро. Эта сумма может вырасти за счет бонусов. Кроме того, “Жирона” может арендовать у “Барселоны" защитника Пабло Торре и полузащитника Нико Гонсалеса. Каталонцы надеются, что трансфер будет оформлен до следующей среды, 19 июля.

31-летний Ромеу является воспитанником академии “Барселоны”. Он перешел в “Жирону” в сентябре 2022 года из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Жироны 34 матча во всех турнирах и забил два гола. Ранее играл за “Челси", “Валенсию” и “Штутгарт”. В составе “Барселоны” Ромеу становился чемпионом Испании в сезоне-2010/2011, а также выиграл Суперкубок Испании в 2010 году. В составе “Челси” он становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2011/2012, выиграл Кубок Англии в сезоне-2011/2012, а также становился победителем Лиги Европы в сезоне-2012/2013.