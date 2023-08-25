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Барселона близка к трансферу звездного нападающего сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 13:26
Барселона близка к трансферу звездного нападающего сборной Португалии Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликс близок к переходу в “Барселону”, сообщает Jijantes FC.

По сведениям источника, каталонский клуб может арендовать футболиста до лета 2024 года. При этом “Барса” будет полностью платить ему зарплату, но не будет иметь возможности приоритетного права на выкуп трансфера игрока. Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес одобрил переход португальца. Ранее Феликс публично заявил, что он всегда мечтал играть за “Барселону”.

23-летний Феликс выступает за “Атлетико” с лета 2019 года. Он перешел в испанский клуб из португальской “Бенфики”. Сумма трансфера составила 127 миллионов 200 тысяч евро. Всего он провел за “матрасников” 131 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал за “Челси” на правах аренды. Он провел за английский клуб 20 матчей и забил четыре гола.

Феликс с 2019 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 31 матч, забил пять голов и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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