"Барселона" близка к трансферу звезды "Манчестер Сити" и сборной Португалии

Защитник “Манчестер Сити” и сборной Португалии Жоау Канселу близок к переходу в “Барселону”, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб практически договорился об аренде футболиста сроком на один год. Летом 2024 года “Барселона” будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера португальца. На переходе игрока настаивает лично главный тренер каталонцев Хави Эрнандес.

29-летний Канселу перешел в “Манчестер Сити” летом 2019 года из туринского “Ювентуса”. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 154 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 22 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Он также играл за “Бенфику”, “Валенсию”, “Интер” и “Баварию”.

Канселу с 2016 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 44 матча, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач, а также получил семь желтых карточек и одну красную карточку. В сезоне-2018/2019 он становился победителем Лиги наций УЕФА.