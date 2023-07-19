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"Барселона" близка к трансферу нападающего "Атлетико"

Новости футбола Сегодня, 14:15
"Барселона" близка к трансферу нападающего "Атлетико" Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликс близок к переходу в “Барселону”, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб практически договорился о переходе футболиста на правах аренды с правом последующего выкупа летом 2024 года. Ожидается, что переход может состояться уже на этой неделе. Ранее португалец заявил, что он всегда мечтал играть за “Барселону”.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему португальцу проявляют “Пари Сен-Жермен”, “Бенфика”, “Астон Вилла”, “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл”. “Атлетико" готов продать форварда, но хочет получить за него не менее 80 миллионов евро. При этом сам Феликс хочет перейти в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Феликс является воспитанником “Бенфики”. Летом 2019 года португальский клуб продал форварда в “Атлетико”. Сумма трансфера составила 127,2 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал за “Челси” на правах аренды. За английский клуб он провел 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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