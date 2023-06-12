"Барселона" близка к трансферу африканского таланта

Сенегальский защитник загребской “Кустошии” Микаил Файе близок к переходу в “Барселону”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста пять миллионов евро. В борьбе за африканского таланта “Барселона” опережает “Челси” и дортмундскую “Боруссию”.

В нынешнем сезоне 18-летний Файе провел за “Кустошию” 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 18 января 2027 года.