"Барселона" близка к продлению контракта с основным вингером

"Барселона" близка к продлению контракта с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, стороны провели уже ряд переговоров, которые близки к завершению. Футболиста все устраивает в каталонском клубе и он готов остаться.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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