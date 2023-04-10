"Барселона" близка к продлению контракта с молодым талантом

“Барселона” практически договорилась о продлении контракта с защитником Алексом Бальде, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба убедило футболиста в том, что новое соглашение будет зарегистрировано. Новый контракт будет действовать до лета 2027 года, а сумма отступных в нем составит один миллиард евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Бальде провел за “Барселону” 34 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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