"Барселона" близка к обмену Депая на аргентинца из "Интера"
Новости футбола Сегодня, 08:30
Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен
Голландский нападающий “Барселоны” Мемфис Депай близок к переходу в “Интер”, сообщает AS.
По сведениям источника, в обратном направлении отправится аргентинский форвард миланского клуба Хоакин Корреа. Для завершения обмена клубам осталось заручиться согласием обоих игроков.
В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” четыре матча во всех турнирах и забил один гол. На счету 28-летнего Корреа три забитых мяча и три голевые передачи в 21 поединке за “Интер”.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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