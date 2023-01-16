"Барселона" близка к обмену Депая на аргентинца из "Интера"

Голландский нападающий “Барселоны” Мемфис Депай близок к переходу в “Интер”, сообщает AS.

По сведениям источника, в обратном направлении отправится аргентинский форвард миланского клуба Хоакин Корреа. Для завершения обмена клубам осталось заручиться согласием обоих игроков.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” четыре матча во всех турнирах и забил один гол. На счету 28-летнего Корреа три забитых мяча и три голевые передачи в 21 поединке за “Интер”.

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