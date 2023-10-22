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Барселона благодаря голу дебютанта победила Атлетик

Новости футбола Сегодня, 17:05
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Барселона благодаря голу дебютанта победила Атлетик Фото: twitter.com/LaLiga/ Автор неизвестен

Барселона принимала Атлетик в матче десятого тура испанской Ла Лиги. У подопечных Хави была явная цель победить в этом поединке, так как соперники свои поединки в этом туре выиграли.

Первый тайм команды провели в равной борьбе. Во втором немного сильнее выглядела Барселона и хозяева сумели вырвать победу.

Под занавес матча единственным голом отметился дебютант Барселоны Марк Гую. 17-летний футболист вышел на замену и принес победу каталонцам на 80-й минуте.

Барселона — Атлетик — 1:0

Голы: 1:0 — Гую 80.

После этого матча Барселона одно очко уступает Реалу и Жироне, но остается единственной командой, которая не уступала в Ла Лиге. Бильбао на шестой позиции в Ла Лиге.

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