Барак вывел "Фиорентину" в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии флорентийская “Фиорентина” на своем поле обыграла генуэзскую “Сампдорию” со счетом 1:0 и пробилась в четвертьфинал.

Единственный гол в середине первого тайма забил Антонин Барак.

“Фиорентина” - “Сампдория” - 1:0 (1:0)

Гол: Барак, 25 - 1:0

“Фиорентина”: Голлини, Додо, Куарта (Миленкович, 71), Раньери, Терзич (Бираги, 83), Амрабат (Бонавентура, 77), Дункан, Иконе, Барак (Кастровилли, 83), Куаме, Йович (Гонсалес, 71).

“Сампдория”: Барановский, Мурильо, Колли, Амионе, Дзаноли (Йепес, 64), Паолетти (Лери, 64), Ринкон, Джуричич, Верре (Ауджелло, 46), Сабири (Малагрида, 77), Монтеважо (Ламмерс, 46).

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