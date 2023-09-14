Итальянский футболист Марио Балотелли расторг контракт со Сьоном, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации, футболист вместе со швейцарским клубом решили расторгнуть контракт и уже подписали все необходимые документы. Также сообщают, что он хочет возвратиться в Турцию. Итальянцем интересуется турецкий клуб Адана Демирспор. Балотелли ранее уже играл за Адана Демирспора – 35 матчей, 19 голов, 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн. евро.

33-летний футболист в текущем сезоне провел за Сен не играл. Всего он провел 19 матчей за команду и забил шесть голов.

Профессиональный дебют состоялся 16 декабря 2007 в матче против Кальяри, заменив Давида Суасо. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу Интернационала. Уже в следующем матче кубка Италии против Реджины вышел в старте и отличился дублем. В 2010 году перешел в Ман Сити и провел там три года. После чего провел один год в Милане, два года в Ливерпуле и еще один сезон в аренде в Милане.

После Италии успел сыграть еще в шести клубах из разных стран Европы.