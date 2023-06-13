Балотелли попил пива с фанатами "Ман Сити"

Фанаты “Манчестер Сити” по-прежнему питают слабость к экс-нападающему клуба Марио Балотелли.

На днях итальянец посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле, где его тепло встретили фанаты английской команды.

Во время встречи с болельщиками Балотелли даже угостил всех кружкой пива.

Напомним, что Балотелли выступал за “горожан” с 2010 по 2013 год, а сейчас он играет за “Сьон”.