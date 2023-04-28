Балотелли назвал имена будущих Месси и Роналду

Известный итальянский футболист Марио Балотелли высказал свое мнение о Килиане Мбаппе, Эрлинге Холанде, Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Он считает, что при правильном отношении Холанд и Мбаппе станут следующими Месси и Роналду на ближайшие десять лет.

Также ему нравятся Леау и Осимхен, и он считает, что эти четверо футболистов могут написать историю в мире футбола.