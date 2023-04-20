Баллак шокирован судейством в матче "Баварии" и "Манчестер Сити"

Бывший игрок сборной Германии Михаэль Баллак разочарован работой судьи Клемана Тюрпена в матче ¼ финала Лиги чемпионов между "Баварией" и “Манчестер Сити” (1:1).

Немцу не понравился эпизод, когда арбитр указал на точку после игры рукой от защитника мюнхенцев Дайо Упамекано.

"Если такие пенальти нужно ставить, то футболу не место в мире", - сказал Баллак DAZN.

Напомним, что к 11-метровой точке подошел форвард “Сити” Эрлинг Холанд, но не реализовал пенальти.