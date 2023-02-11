Бальде определился со своим будущим в "Барселоне"

Защитник каталонской “Барселоны” Алехандро Бальде не планирует покидать клуб.

Ранее СМИ писали, что в зимнее трансферное окно игроком интересовались клубы из Англии.

“Состоялась встреча моего агента и представителей клуба. Я решил, что мое будущее связано с ”Барселоной", - сказал он.

Также футболист добавил, что в его планах провести в каталонской команде не один год.

В этом сезоне Бальше провел 25 матчей, в которых отдал 4 ассиста.