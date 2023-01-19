Бакайоко может досрочно покинуть "Челси"
Новости футбола Сегодня, 06:18
Фото: твиттер Милана/Автор неизвестен
Полузащитник “Челси” Тьемуэ Бакайоко может досрочно покинуть команду. Отметим, что сейчас хавбек играет в аренде за “Милан”.
Как пишет Sky Sports News, футболист расстроен и хочет нового вызова в карьере.
Ожидается, что в ближайшее время арендное соглашение с миланским клубом будет расторгнуто.
После этого агенты будут искать для него новое место работы. По данным источника, представители футболиста рассматривают варианты из английской Премьер-лиги.
Напомним, что “Челси” покупал Бакайоко у “Монако" за 47 миллионов евро.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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