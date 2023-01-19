Бакайоко может досрочно покинуть "Челси"

Полузащитник “Челси” Тьемуэ Бакайоко может досрочно покинуть команду. Отметим, что сейчас хавбек играет в аренде за “Милан”.

Как пишет Sky Sports News, футболист расстроен и хочет нового вызова в карьере.

Ожидается, что в ближайшее время арендное соглашение с миланским клубом будет расторгнуто.

После этого агенты будут искать для него новое место работы. По данным источника, представители футболиста рассматривают варианты из английской Премьер-лиги.

Напомним, что “Челси” покупал Бакайоко у “Монако" за 47 миллионов евро.