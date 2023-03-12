Главная Новости "Байер" в результативном матче победил "Вердер"

"Байер" в результативном матче победил "Вердер"

Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Германии бременский “Вердер” на своем поле проиграл леверкузенскому “Байеру” со счетом 2:3.

Победу гостям принесли голы Митчела Баккера, Джемери Фримпонга и Адама Гложека. У хозяев отличились Марвин Дукш и Никлас Фюллькруг.

“Байер”, набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вердер" с 30 очками остался на 11-й позиции.

“Вердер” – “Байер” - 2:3 (1:1)
Голы: Дукш, 30 - 0:1, Баккер, 34 - 1:1, Фримпонг, 56 - 1:2, Гложек, 83 - 1:3, Фюллькруг, 86 (с пенальти) - 2:3

“Вердер”: Павленка, Вайзер, Штарк, Велькович, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 84), Шмидт, Стаге (Филипп, 69), Груев (Динкчи, 77), Фюллькруг, Дукш.

“Байер”: Градецки, Фримпонг (Тапсоба, 62), Та, Коссуну, Инкапиэ, Баккер, Андрих, Паласиос, Диаби (Амири, 74), Гложек (Азмун, 88), Адли (Синкгравен, 88).

Не пропустите: "Арсенал" крупно победил в лондонском дерби.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Вердер Байер Бундеслига Германия
Популярные новости
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:28 "Рома" Моуринью дома проиграла середняку Серии А
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 11:53 "Арсенал" крупно победил в лондонском дерби
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 11:15 "Шахтер" одержал крупную победу в чемпионате Украины
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:06 ПСЖ на 90-й минуте вырвал победу в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:45 "Манчестер Сити" одержал тяжелую победу в Лондоне
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:52 "Бавария" с хоккейным счетом выиграла в Бундеслиге
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 ПСВ разгромил аутсайдера чемпионата Нидерландов Новости футбола Сегодня, 16:15 "Байер" в результативном матче победил "Вердер" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Монако" проиграл середняку Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ньюкасл" одержал сложную домашнюю победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:28 "Рома" Моуринью дома проиграла середняку Серии А Новости футбола Сегодня, 14:55 Хави высказался об обвинениях "Барселоны" в коррупции Новости футбола Сегодня, 14:42 Артета одержал юбилейную победу с "Арсеналом" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Манчестер Юнайтед" определил главную трансферную цель на лето Новости футбола Сегодня, 14:15 Джеррард получил предложение из Турции Новости футбола Сегодня, 13:55 "Барселона" близка к продлению контракта с основным вингером
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 13 мар 2023 Прогноз на матч Милан - Салернитана 13 марта 2023 года Футбол 13 мар 2023 Прогноз на матч Жирона - Атлетико 13 марта 2023 года Футбол 14 мар 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - РБ Лейпциг 14 марта 2023 года Футбол 14 мар 2023 Прогноз на матч Порту - Интер 14 марта 2023 года