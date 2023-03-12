"Байер" в результативном матче победил "Вердер"

В матче 24-го тура чемпионата Германии бременский “Вердер” на своем поле проиграл леверкузенскому “Байеру” со счетом 2:3.

Победу гостям принесли голы Митчела Баккера, Джемери Фримпонга и Адама Гложека. У хозяев отличились Марвин Дукш и Никлас Фюллькруг.

“Байер”, набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вердер" с 30 очками остался на 11-й позиции.

“Вердер” – “Байер” - 2:3 (1:1)

Голы: Дукш, 30 - 0:1, Баккер, 34 - 1:1, Фримпонг, 56 - 1:2, Гложек, 83 - 1:3, Фюллькруг, 86 (с пенальти) - 2:3

“Вердер”: Павленка, Вайзер, Штарк, Велькович, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 84), Шмидт, Стаге (Филипп, 69), Груев (Динкчи, 77), Фюллькруг, Дукш.

“Байер”: Градецки, Фримпонг (Тапсоба, 62), Та, Коссуну, Инкапиэ, Баккер, Андрих, Паласиос, Диаби (Амири, 74), Гложек (Азмун, 88), Адли (Синкгравен, 88).

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