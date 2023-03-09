"Байер" уверенно выиграл в матче Лиги Европы
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы леверкузенский “Байер” на своем поле обыграл будапештский “Ференцварош” со счетом 2:0.
Победу немецкому клубу принесли голы Керема Демирбая и Эдмонда Тапсоба.
Ответный матч “Ференцварош” - “Байер” состоится 16 марта в Венгрии.
“Байер” Германия – “Ференцварош” Венгрия - 2:0 (1:0)
Голы: Демирбай, 9 - 1:0, Тапсоба, 86 - 2:0
“Байер”: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Инкапиэ, Демирбай, Амири, Виртц (Шик, 89), Азмун (Адли, 60), Диаби (Гложек, 71).
“Ференцварош”: Дибус, Ботка (Уинго, 87), Абена, Кнустер, Чивич, Вечеи, Эсити, Сакариассен, Ммаэ, Траоре (Фредериксен, 87), Маркиньос (Гояк, 78).
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