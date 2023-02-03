"Байер" проиграл в гостевом матче Бундеслиги

В матче 19-го тура чемпионата Германии “Байер” на выезде проиграл “Аугсбургу” со счетом 0:1.

Единственный гол забил Мергим Бериша.

“Аугсбург", набрав 21 очко, вышел на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Байер” с 24 очками остался на девятой позиции.

“Аугсбург” – “Байер” - 1:0 (0:0)

Гол: Бериша, 55 - 1:0

“Аугсбург”: Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Майер, Калиджури, Йенсен (Йебоа, 72), Реджбечай (Дорш, 72), Энгельс, Бериша, Бельо (Саренрен Базее, 82).

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Коссуну (Демирбай, 62), Инкапиэ, Баккер (Та, 77), Бельараби, Андрих (Хадсон-Одои, 77), Паласиос, Диаби, Гложек (Виртц, 62), Адли.