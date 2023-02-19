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"Байер" проиграл в домашнем матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: твиттер "Майнца"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Майнца"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Германии “Байер” на своем поле проиграл “Майнцу” со счетом 2:3.

Победу гостям принесли голы Антони Каси, Леандро Баррейро и Маркуса Ингвартсена. У хозяев забивали Надим Амири и Патрик Шик.

“Майнц”, набрав 29 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Байер” с 27 очками опустился на 10-ю позицию.

“Байер” – “Майнц” - 2:3 (1:2)
Голы: Каси, 26 - 0:1, Амири, 32 - 1:1, Баррейро, 45 - 1:2, Шик, 58 - 2:2, Ингвартсен, 82 (с пенальти) - 2:3

“Байер”: Градецки, Коссуну (Фримпонг, 46), Та, Тапсоба, Синкгравен (Виртц, 55), Демирбай (Гложек, 84), Андрих, Амири (Шик, 55), Хадсон-Одои (Инкапиэ, 46), Азмун, Адли.

“Майнц”: Дамен, да Кошта (Видмер, 74), Белль, Фернандеш, Ханче-Ольсен, Каси (Аарон Мартин, 74), Баррейро, Штах, Ли Чжэ Сон (Кор, 64), Онисиво, Ажорк (Ингвартсен, 64).

Удаление: Адли (80).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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