"Байер" опередил "Барселону" в борьбе за ее воспитанника

Испанский защитник лиссабонской “Бенфики” Алехандро Гримальдо перейдет в леверкузенский “Байер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист достанется немецкому клубу бесплатно, так как его контракт с португальцами истекает ближайшим летом. Испанец уже успел успешно пройти медицинское обследование. В борьбе за игрока “Байер” опередил “Барселону”, воспитанником которой он является.

В нынешнем сезоне 27-летний Гримальдо провел за “Бенфику” 52 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач.

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