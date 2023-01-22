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"Байер" одержал тяжелую победу в Гладбахе

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Германии леверкузенский “Байер” на выезде обыграл менхенгладбахскую “Боруссию” со счетом 3:2.

Победу гостям принесли голы Митчела Баккера, Амина Адли и Надима Амири. У хозяев дубль сделал Ларс Штиндль.

“Байер”, набрав 21 очко, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 22 очками осталась на восьмой позиции.

“Боруссия” М – “Байер” - 2:3 (0:2)
Голы: Баккер, 21 - 0:1, Адли, 43 - 0:2, Амири, 67 - 0:3, Штиндль, 82 - 1:3, Штиндль, 90 - 2:3

“Боруссия” М: Омлин, Лайнер (Скалли, 56), Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Крамер (Штиндль, 56), Хофманн (Херрманн, 77), Вайгль, Коне (Нойхаус, 77), Нгуму (Вольф, 56), Плеа.

“Байер”: Градецки, Фримпонг (Синкгравен, 90), Тапсоба, Коссуну (Та, 75), Инкапиэ, Баккер, Андрих, Паласиос, Диаби (Виртц, 74), Гложек (Амири, 64), Адли (Хадсон-Одои, 75).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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