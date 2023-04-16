"Байер" не сумел победить в гостевом матче Бундеслиги

В матче 28-го тура чемпионата Германии “Вольфсбург” и “Байер” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Байер”, набрав 44 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вольфсбург” с 40 очками остался на девятой позиции.

“Вольфсбург” – “Байер” - 0:0

“Вольфсбург”: Кастельс, Борнаув, ван де Вен, Гилавоги, Пауло Отавио (Паредес, 54; Лакруа, 80), Герхардт (Баку, 80), Сванберг, Нмеча, Каминьски, Мармуш (Виммер, 70), Винд.

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Коссуну, Инкапиэ, Демирбай, Андрих, Амири (Та, 78), Диаби, Азмун (Виртц, 62), Гложек (Адли, 78).

Не пропустите: “Фрайбург” обыграл “Вердер” в матче Бундеслиги.