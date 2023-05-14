Главная Новости "Байер" не смог обыграть аутсайдера Бундеслиги

"Байер" не смог обыграть аутсайдера Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 11:54
"Байер" не смог обыграть аутсайдера Бундеслиги Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Германии “Штутгарт” и “Байер” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 57-й минуте счет открыл Серу Гирасси, но в середине второго тайма равновесие восстановил Эксекиэль Паласиос.

“Байер”, набрав 49 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Штутгарт” с 29 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

“Штутгарт” – “Байер” - 1:1 (0:0)
Голы: Гирасси, 57 (с пенальти) - 1:0, Паласиос, 70 (с пенальти) - 1:1

“Штутгарт”: Бредлов, Вагноман, Антон, Загаду, Ито, Соса (Кулибали, 90), Каразор, Эндо, Мвумпа (Фюрих, 64), Гирасси, Тиагу Томаш (Мийо, 74).

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Виртц, 60), Демирбай, Паласиос, Диаби, Адли (Амири, 87), Азмун (Гложек, 88).

Не пропустите: "Лион" потерпел поражение в гостевом матче Лиги 1.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Штутгарт Байер Бундеслига Германия
Популярные новости
"Рома" Моуринью не смогла обыграть середняка Серии А Новости футбола Сегодня, 13:56 "Рома" Моуринью не смогла обыграть середняка Серии А
"Арсенал" проиграл дома и практически лишился шансов на чемпионство в АПЛ Новости футбола Сегодня, 13:30 "Арсенал" разгромно проиграл в АПЛ и практически лишился шансов на чемпионство
Определился чемпион Нидерландов Новости футбола Сегодня, 12:42 Определился чемпион Нидерландов
"Манчестер Сити" разгромил клуб Миколенко Новости футбола Сегодня, 11:01 "Манчестер Сити" разгромил клуб Миколенко
"Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Вчера, 16:57 "Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге
ПСЖ одержал разгромную победу в Лиге 1 Новости футбола Вчера, 16:53 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:56 "Рома" Моуринью не смогла обыграть середняка Серии А Новости футбола Сегодня, 13:42 "РБ Лейпциг" на 96-й минуте вырвал победу в матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:30 "Арсенал" разгромно проиграл в АПЛ и практически лишился шансов на чемпионство Новости футбола Сегодня, 13:15 "Монако" сыграл вничью с конкурентом за попадание в еврокубки Новости футбола Сегодня, 12:55 Лукаку принял решение по своему будущему Новости футбола Сегодня, 12:42 Определился чемпион Нидерландов Новости футбола Сегодня, 12:30 "Атлетико" проиграл худшей команде Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 12:15 "Ренн" одержал разгромную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 11:54 "Байер" не смог обыграть аутсайдера Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:44 "Фиорентина" одержала домашнюю победу в Серии А
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Эспаньол - Барселона 14 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Сампдория - Эмполи 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Бетис - Райо Вальекано 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Лестер - Ливерпуль 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Эшторил-Прая - Арока 15 мая 2023 года Футбол 16 мая 2023 Прогноз на матч Сивасспор - Касымпаша 16 мая 2023 года Футбол 16 мая 2023 Прогноз на матч Аланьяспор - Коньяспор 16 мая 2023 года Футбол 16 мая 2023 Прогноз на матч Лутон - Сандерленд 16 мая 2023 года Футбол 16 мая 2023 Прогноз на матч Интер - Милан 16 мая 2023 года