"Байер" не смог обыграть аутсайдера Бундеслиги

В матче 32-го тура чемпионата Германии “Штутгарт” и “Байер” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 57-й минуте счет открыл Серу Гирасси, но в середине второго тайма равновесие восстановил Эксекиэль Паласиос.

“Байер”, набрав 49 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Штутгарт” с 29 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

“Штутгарт” – “Байер” - 1:1 (0:0)

Голы: Гирасси, 57 (с пенальти) - 1:0, Паласиос, 70 (с пенальти) - 1:1

“Штутгарт”: Бредлов, Вагноман, Антон, Загаду, Ито, Соса (Кулибали, 90), Каразор, Эндо, Мвумпа (Фюрих, 64), Гирасси, Тиагу Томаш (Мийо, 74).

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Виртц, 60), Демирбай, Паласиос, Диаби, Адли (Амири, 87), Азмун (Гложек, 88).

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