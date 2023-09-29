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Байер не будет удерживать Хаби Алонсо, если он решит уйти

Новости футбола Сегодня, 15:16
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Байер не будет удерживать Хаби Алонсо, если он решит уйти Фото: https://www.instagram.com/xabialonso/

"Атлетик" сообщает, что "Байер Леверкузен" не будет удерживать Хаби Алонсо, если он решит перейти в "Реал Мадрид". Если испанский тренер получит предложение возглавить "Лос Бланкос" в следующем сезоне, то он будет свободен покинуть клуб, и "Леверкузен" не будет пытаться его удержать.

Стоит отметить, что нынешний главный тренер "Реала Мадрид" Карло Анчелотти выразил интерес к возможности назначения Алонсо. Анчелотти упомянул, что Хаби обладает высоким уровнем футбольных знаний и отлично справляется с работой в "Байере". Он хотел бы видеть Алонсо в какой-то роли в клубе, аналогично Раулю или Арбелоа, людям, которых Анчелотти знает и очень уважает. Карло надеется, что они смогут стать тренерами "Реала" в какой-то форме.

Летом 2009 года Алонсо перешел в "Реал Мадрид" за 30 миллионов евро и выиграл с клубом Лигу чемпионов УЕФА, Ла Лигу и Испанский Суперкубок, а также дважды становился победителем Кубка Испании. Летом 2014 года, после пяти лет в "Реале", Хаби Алонсо перешел в "Баварию" Мюнхен, подписав двухлетний контракт. Он завершил свою игровую карьеру летом 2017 года.

Как тренер, Алонсо работал в академии "Реала Мадрид" с 2018 по 2019 год. Затем он тренировал "Б" команду "Реал Сосьедад", а с октября 2022 года он возглавляет "Байер Леверкузен".

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