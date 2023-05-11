"Байер" назвал "Арсеналу" и ПСЖ цену на Диаби

Леверкузенский “Байер” определился с ценой на французского вингера Муссу Диаби, которым интересуются “Арсенал”, “Ньюкасл” и “Пари Сен-Жермен”, сообщает Mercato Foot Anglais.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за футболиста не менее 50 миллионов евро. Сам игрок готов перейти в топ-клуб.

В нынешнем сезоне 23-летний Диаби провел за “Байер” 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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