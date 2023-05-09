"Байер" нацелился на опытного хавбека "Арсенала"

Леверкузенский “Байер” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Арсенала” и сборной Швейцарии Гранитом Джакой, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Немцы могут заполучить игрока по сниженной цене, так как его контракт с “канонирами” истекает летом 2024 года. На трансфере швейцарца настаивает лично главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне 30-летний Джака провел за “Арсенал” 44 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

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