"Байер" на 90-й минуте упустил победу в матче Бундеслиги

В матче 33-го тура чемпионата Германии леверкузенский “Байер” на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской “Боруссией” со счетом 2:2.

На 15-й минуте счет открыл Амин Адли, а через несколько минут преимущество хозяев увеличил Керем Демирбай. На 58-й минуте разрыв в счете сократил Йонас Хофманн. В концовке встречи гостей от поражения спас Ларс Штиндль.

“Байер”, набрав 50 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 40 очками осталась на 11-м месте.

“Байер” – “Боруссия” М - 2:2 (2:0)

Голы: Адли, 15 - 1:0, Демирбай, 20 - 2:0, Хофманн, 58 - 2:1, Штиндль, 90 - 2:2

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Паласиос, Виртц (Амири, 72), Диаби (Гложек, 84), Адли (Азмун, 67).

“Боруссия” М: Ольшовски, Лайнер (Херрманн, 86), Эльведи, Фридрих, Итакура, Нетц (Нгуму, 86), Крамер (Штиндль, 64), Хофманн, Вайгль, Коне (Плеа, 76), Тюрам.

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