Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы

Сегодня, в 21:00 по центральноевропейскому времени, в столице Ирландии Дублине состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2023/24 между Аталантой и леверкузенским Байером.

Как и обычно, уже за час до игры стали известны стартовые составы обех команд.

Главный тренер Байера Хаби Алонсо удивил тем, что в основе не вышел ни один из номинальных центральных нападающих команды. Виктор Бонифейс и Патрик Шик остались на скамейке запасных, а на этой позиции снова выходит Амин Адли.

Также стоит отметить, что на воротах сыграет номинально второй голкипер леверкузенцев Матей Коварж, который ранее выходил в 11 матчах Лиги Европы, тогда как в Бундеслиге основным является Лукаш Градецки.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини обошелся без сюрпризов в стартовом составе.

Стартовый состав Аталанты

Муссо – Джимсити, Хиен, Колашинац – Дзаппакоста, Эдерсон, Коопмейнерс, Руджери – Де Кетеларе, Скамакка, Лукман

Стартовый состав Байера

Коварж – Тапсоба, Та, Станишич – Фримпонг, Джака, Паласиос, Инкапие – Виртц, Адли, Гримальдо

Напомним, Байер еще не проиграл ни одного из 51 матчей в этом сезоне и впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Дла Аталанты это будет первый финал еврокубка в истории.