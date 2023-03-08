Азар принял странное решение по будущему в "Реале"

Хавбек “Реала” Эден Азар не планирует покидать команду в ближайшее трансферное окно.

По информации Bernabeu Digital, полузащитник хочет остаться в столице Испании до истечения контракта в 2024 году.

По данным источника, бельгиец сообщил о своей позиции клубу и сейчас не переговоров с другими командами.

В текущем сезоне Азар сыграл 7 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.