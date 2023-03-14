Азар принял неожиданное решение по будущему в "Реале"

Хавбек “Реала” Эден Азар не собирается менять клуб ближайшим летом.

По словам футболиста, он готов ждать своего часа в мадридском клубе.

"Я жду только одного – выхода на поле, чтобы доказать, что я все еще умею играть в футбол.

Некоторые во мне сомневаются, но ничего в этом страшного нет. Я очень хорошо понимаю.

Для меня сейчас важно вернуться на поле, я не думаю об уходе", - отметил он.