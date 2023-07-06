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Азар получил заманчивое предложение

Новости футбола Сегодня, 04:00
Азар получил заманчивое предложение Фото: твиттер Реала

"Интер Майами" начал переговоры с 32-летним бельгийским нападающим Эденом Азаром.

Американский клуб постарается уговорить бывшего игрока “Реала” присоединиться к команде.

Напомним, что в начале июня бывший игрок сборной Бельгии остался без клуба и сейчас имеет статус свободного агента.

"Интер Майами" этим летом уже провернул два громких трансфера. Клуб Девида Бекхэма заключил контракты с аргентинским нападающим Лионелем Месси, испанским полузащитником Серхио Бускетсом и аргентинским тренером Херардо Мартино.

В случае перехода в американский клуб, Азару придется согласиться на зарплату в пределах ограничения в 1,6 миллиона долларов. Есть и другой вариант, при котором клуб урежет заработную плату Джозефу Мартинесу или Родольфо Писарро. В таком случае зарплата Азара не будет иметь ограничений.

Азар в настоящее время находится в отпуске с семьей и пока не принял решения о своем будущем. СМИ писали о его вероятном переходе в бельгийский "Моленбек", где выступает его брат Килиан.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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