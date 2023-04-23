Азар ответил "Реалу" на предложение расторгнуть контракт

Бельгийский нападающий мадридского “Реала" Эден Азар отказался покинуть клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист собирается отстаться в Мадриде до конца действия контракта, который истекает летом 2024 года. Мадридцы не собираются давить на игрока, опасаясь возможных юридических проблем. Стоит отметить, что бельгиец получает 25 миллионов евро в год с учетом налогов.

В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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