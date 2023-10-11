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Главная Новости Азар отклонил предложения из MLS и Саудовской Аравии, прежде чем завершить свою карьеру

Азар отклонил предложения из MLS и Саудовской Аравии, прежде чем завершить свою карьеру

Новости футбола Сегодня, 17:15
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Азар отклонил предложения из MLS и Саудовской Аравии, прежде чем завершить свою карьеру Азар отклонил предложения из MLS и Саудовской Аравии, прежде чем завершить свою карьеру

Бельгиец Эден Азар в этом лете отклонил предложения от клубов MLS и Саудовской Аравии, сообщает Goаl.

После того, как футболист покинул Реал Мадрид, у него было несколько вариантов для продолжения карьеры. Бельгийца связывали с переездами в Соединенные Штаты и на Ближний Восток. Однак, как сообщил журналист Фабрицио Романо, 32-летнего игрока не убедили предложения как из MLS, так и из Саудовской профессиональной лиги, так как они преследовали его в течение последних четырех месяцев.

Во вторник, 11 октября, Азар объявил о завершении игровой карьеры. Свою профессиональную карьеру бельгиец начинал во французском "Лилле", в составе которого он выиграл чемпионат Франции в 2011 году.

В 2012 году на Азаре обратили внимание лондонский "Челси", в котором провел семь сезонов и стал одним из лидеров команды. Вместе с "аристократами" он выиграл два чемпионата Англии, два Кубка Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В 2019 году Азар перебрался в мадридский "Реал". Именно после переезда в Испанию его карьера пошла на спад, так как там он не смог реализовать свой потенциал из-за частых травм. В составе мадридской команды он дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов, дважды Суперкубок Испании, Кубок Испании и дважды Суперкубок УЕФА.

Эден Азар является ключевой фигурой в истории сборной Бельгии. В составе национальной команды он провел 126 матчей, забив 33 гола. Он является обладателем бронзовых медалей чемпионата мира в 2018 году.

Связанные команды и лиги
Челси Лилль Реал Мадрид Бельгия
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