Азар отклонил два выгодных предложения ради "Реала"

Бельгийский нападающий мадридского “Реала” Эден Азар отклонил два выгодных предложения, сообщает Marca.

По сведениям источника, приобрести футболиста хотели канадский “Монреаль” и один из клубов из Саудовской Аравии. Впрочем, бельгиец никуда не хочет уезжать из Мадрида до окончания срока действия своего контракта, который истекает летом 2024 года. После этого форвард может завершить карьеру.

В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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