Азар определился со своим будущим в "Реале"

Опытный бельгийский вингер Эден Азар не планирует покидать “Реал” в ближайшее время.

Как пишет источник, бельгиец готов отработать свой контракт до середины 2024 года, после чего он может покинуть мадридский клуб.

За время своего пребывания в столице Испании Азар успел принять участие в 74 матчах и забить 7 голов, а также отдать 12 результативных пасов.

В апреле он записал на свой счет первое голевое действие за полтора года, отдав ассист в матче с “Вальядолидом”.