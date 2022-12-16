Главная Новости Азар может уйти из "Реала" зимой

Азар может уйти из "Реала" зимой

Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Мадридский “Реал” хочет избавиться от бельгийского нападающего Эдена Азара в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти не рассчитывает на футболиста. Впрочем, бельгиец хотел бы остаться в Мадриде как минимум до конца нынешнего сезона. Интерес к игроку проявляет “Интер”, но итальянцы готовы подписать его только бесплатно и не раньше следующего лета.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за “Реал” шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ одержал победу в парижском дерби.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Синиша Михайлович Новости футбола Сегодня, 09:53 Скончался Синиша Михайлович
Фото: сайт сборной Португалии/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:55 Сборная Португалии уволила главного тренера
Фото: инстаграм Эндрика/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:15 "Реал" купил бразильского таланта
ЧМ-2022 Новости футбола 14 дек 2022, 16:15 Определились финалисты чемпионата мира-2022
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен Новости футбола 14 дек 2022, 15:57 Франция вышла в финал чемпионата мира
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола 14 дек 2022, 12:30 Роналду тренируется с "Реалом"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:15 "Бавария" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ньюкасл" хочет купить грузинского суперталанта Новости футбола Сегодня, 15:30 Известный перуанский нападающий завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 15:15 Президент ПСЖ рассказал о будущем Месси Новости футбола Сегодня, 14:55 "Лацио" разгромил турецкий клуб Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" разгромил "Милан", но проиграл по пенальти Новости футбола Сегодня, 14:30 Легенда "МЮ" оценил возможность ухода Роналду из футбола Новости футбола Сегодня, 14:15 Азар может уйти из "Реала" зимой Новости футбола Сегодня, 13:55 "Рома" не отпускает Моуринью в сборную Португалии Новости футбола Сегодня, 13:42 ПСЖ готов продать Мбаппе, но за невероятную сумму
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет