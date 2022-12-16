Азар может уйти из "Реала" зимой

Мадридский “Реал” хочет избавиться от бельгийского нападающего Эдена Азара в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти не рассчитывает на футболиста. Впрочем, бельгиец хотел бы остаться в Мадриде как минимум до конца нынешнего сезона. Интерес к игроку проявляет “Интер”, но итальянцы готовы подписать его только бесплатно и не раньше следующего лета.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за “Реал” шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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