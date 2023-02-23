"Аякс" вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы амстердамский “Аякс” на выезде проиграл берлинскому “Униону” со счетом 1:3 и вылетел из турнира.

Победу немецкому клубу принесли голы Робина Кнохе, Йосипа Юрановича и Данило Дуки. У гостей отличился Мохаммед Кудус.

“Унион” Германия – “Аякс” Нидерланды - 3:1 (2:0) - первый матч - 0:0

Голы: Кнохе, 20 (с пенальти) - 1:0, Юранович, 44 - 2:0, Кудус, 47 - 2:1, Дуки, 50 - 3:1

“Унион”: Реннов, Юранович (Триммель, 90), Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 90), Хедира, Хаберер, Лаидуни (Торсбю, 65), Беккер (Левелинг, 85), Беренс (Сьебатшо, 65).

“Аякс”: Рульи, Басси, Тимбер, Ренсх (Франсишку Консейсау, 84), Тайлор, Классен (Бробби, 64), Альварес, Кудус, Бергейс, Тадич, Бергвейн (Лукка, 80).

Удаление: Альварес (90).

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