"Аякс" вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы амстердамский “Аякс” на выезде проиграл берлинскому “Униону” со счетом 1:3 и вылетел из турнира.
Победу немецкому клубу принесли голы Робина Кнохе, Йосипа Юрановича и Данило Дуки. У гостей отличился Мохаммед Кудус.
“Унион” Германия – “Аякс” Нидерланды - 3:1 (2:0) - первый матч - 0:0
Голы: Кнохе, 20 (с пенальти) - 1:0, Юранович, 44 - 2:0, Кудус, 47 - 2:1, Дуки, 50 - 3:1
“Унион”: Реннов, Юранович (Триммель, 90), Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 90), Хедира, Хаберер, Лаидуни (Торсбю, 65), Беккер (Левелинг, 85), Беренс (Сьебатшо, 65).
“Аякс”: Рульи, Басси, Тимбер, Ренсх (Франсишку Консейсау, 84), Тайлор, Классен (Бробби, 64), Альварес, Кудус, Бергейс, Тадич, Бергвейн (Лукка, 80).
Удаление: Альварес (90).
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