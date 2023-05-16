"Аякс" выиграл в выездном матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 14:21
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на выезде обыграл “Гронинген” со счетом 3:2.
Победу амстердамскому клубу принесли голы Душана Тадича, Брайана Бробби и Юрриена Тимбера. У хозяев отличились Флориан Крюгер и Ларос Дуарте.
“Аякс”, набрав 66 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизии. “Гронинген” с 18 очками остался 17-й позиции и потерял шансы сохранить место в элитном дивизионе.
“Гронинген” - “Аякс” - 2:3 (1:1)
Голы: Тадич, 18 (с пенальти) - 0:1, Крюгер, 38 - 1:1, Бробби, 68 - 1:2, Тимбер, 81 - 1:3, Дуарте, 87 - 2:3
“Аякс”: Рульи, Ренш, Тимбер, Хато, Вейндал (Классен, 69), Альварес, Тейлор, Кудус, Бергвейн, Тадич, Бробби (Годтс, 86).
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