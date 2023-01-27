Главная Новости "Аякс" уволил главного тренера: у клуба худшая серия с 1965 года

"Аякс" уволил главного тренера: у клуба худшая серия с 1965 года

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Аякса/Автор неизвестен Фото: твиттер Аякса/Автор неизвестен

Главный тренер “Аякса” Алфред Схройдер покинул свою должность.

Руководство клуба уволило специалиста после ничьей с “Волендамом” (1:1) в 18-м туре Эредивизи.

Отметим, что на данный момент “Аякс” не может победить чемпионате на протяжении 7 игр. Последний раз такое случалось в 1965 году.

Напомним, что Схройдер стал сменщиком Эрика тен Хага в “Аяксе” летом 2022 года.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:35 "Реал" победил "Атлетико" в Кубке Испании
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:46 Статистика Роналду в матче против "Аль-Иттихада"
Фото: твиттер "Аль-Иттихада"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:07 "Аль-Наср" Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:55 Бывшим и нынешним игрокам "Ювентуса" грозит серьезное наказание
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 10:30 Месси согласовал с ПСЖ новый контракт: названы сроки
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола 25 янв 2023, 17:00 "Барселона" одержала тяжелую победу в Кубке Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт 1Win Актуальный промокод 2022 На сайт Лайнбет Промокод Linebet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:44 У "Интера" начались серьезные финансовые проблемы Новости футбола Сегодня, 06:18 "Барселона" нацелилась на хавбека "Айнтрахта" Новости футбола Сегодня, 06:00 Жена Дани Алвеса удалила из инстаграма все фото с футболистом Новости футбола Сегодня, 05:55 Форвард сборной Украины Довбик может перейти в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:55 "Рома" поставила Дзаньоло ультиматум Новости футбола Сегодня, 05:38 35-летний голкипер Сиригу сменил клуб в Италии Новости футбола Сегодня, 05:19 "Челси" согласился продать Хаверца и назвал сумму Новости футбола Сегодня, 05:00 Синдром Роналду? "Аль-Наср" проиграл впервые за 14 матчей Новости футбола Сегодня, 04:54 Кимпембе может перейти в чемпионат Италии Новости футбола Сегодня, 04:54 Рио Фердинанд высоко оценил игру украинца Мудрика за "Челси"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Болонья - Специя прогноз и ставка на матч Серии А 27 января 2023 года Футбол Сегодня Лечче - Салернитана прогноз и ставка на матч Серии А 27 января 2023 года Футбол 28 янв 2023 Кремонезе - Интер прогноз и ставка на матч Серии А 28 января 2023 года Футбол 28 янв 2023 Аталанта - Сампдория прогноз и ставка на матч Серии А 28 января 2023 года