"Аякс" уволил главного тренера: у клуба худшая серия с 1965 года

Главный тренер “Аякса” Алфред Схройдер покинул свою должность.

Руководство клуба уволило специалиста после ничьей с “Волендамом” (1:1) в 18-м туре Эредивизи.

Отметим, что на данный момент “Аякс” не может победить чемпионате на протяжении 7 игр. Последний раз такое случалось в 1965 году.

Напомним, что Схройдер стал сменщиком Эрика тен Хага в “Аяксе” летом 2022 года.