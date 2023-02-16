"Аякс" сыграл вничью с немецким клубом в Лиге Европы
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы амстердамский “Аякс” на своем поле сыграл вничью с берлинским “Унионом” со счетом 0:0.
Ответный матч “Унион” - “Аякс” состоится в Германии 23 февраля.
“Аякс” Нидерланды – “Унион” Германия - 0:0
“Аякс”: Рульи, Ренсх, Басси, Тимбер, Вейндал (Бробби, 46), Альварес, Кудус, Тайлор, Тадич, Бергейс, Бергвейн (Классен, 75).
“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 90), Хедира, Торсбю, Лаидуни, Беккер (Михель, 82), Беренс (Сьебатшо, 70).
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