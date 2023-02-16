"Аякс" сыграл вничью с немецким клубом в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы амстердамский “Аякс” на своем поле сыграл вничью с берлинским “Унионом” со счетом 0:0.

Ответный матч “Унион” - “Аякс” состоится в Германии 23 февраля.

“Аякс” Нидерланды – “Унион” Германия - 0:0

“Аякс”: Рульи, Ренсх, Басси, Тимбер, Вейндал (Бробби, 46), Альварес, Кудус, Тайлор, Тадич, Бергейс, Бергвейн (Классен, 75).

“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 90), Хедира, Торсбю, Лаидуни, Беккер (Михель, 82), Беренс (Сьебатшо, 70).

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