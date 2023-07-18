“Аякс” – “Шахтер” - 3:0 (видеообзор)

Донецкий “Шахтер” в товарищеском матче проиграл амстердамскому “Аяксу” со счетом 0:3.

На 18-й минуте счет открыл Мохаммед Кудус, который реализовал с пенальти. На 32-й минуте преимущество голландского клуба увеличил Стивен Бергвейн. Через несколько минут счет до крупного довел Кудус, который оформил дубль.

“Аякс” (Амстердам, Нидерланды) – “Шахтер” (Донецк, Украина) - 3:0 (3:0)

Голы: Кудус, 18 (с пенальти) - 1:0, Бергвейн, 32 - 2:0, Кудус, 34 - 3:0

“Аякс” (первый тайм): Гортер – Рэнсх, Артссен, Гато, Салах-Эддин – Тагирович, Классен, ван ден Бомен – Бергвейн, Расмуссен, Кудус.

“Аякс” (второй тайм): Пасвер – Вейндал, Бейсси, Милованович, Гуер – Вос, Классен (Глинссон, 62), Тейлор – Дарами, Бробби, Годтс.

“Шахтер” (первый тайм): Ризнык – Топалов, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Бондаренко – Криськив, Судаков, Кащук, Зубков – Сикан.

“Шахтер” (второй тайм): Твардовский – Топалов (Корниенко, 62), Матвиенко (Ракицкий, 62), Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 74) – Бондаренко (Траоре, 74) – Тоиров, Судаков (Кастильо, 74), Очеретько, Вьюнник – Келси.

Видеообзор матча