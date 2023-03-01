"Аякс" с позором вылетел из Юношеской Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА амстердамский “Аякс” на выезде проиграл лиссабонскому “Спортингу” со счетом 1:5 и вылетел из турнира.

Победу португальскому клубу принесли хет-трик Иссааку Фатаву, голы Родригу Рибейру и Матеуша Фернандеша. У гостей отличился Тристан Гойер.

“Спортинг” Португалия - “Аякс” Нидерланды - 5:1 (1:0)

Голы: Фатаву, 36 - 1:0, Фатаву, 73 - 2:0, Рибейру, 75 - 3:0, Фатаву, 79 - 4:0, Фернандеш, 86 - 5:0, Гойер, 87 - 5:1

“Спортинг”: Каллаи, Батишта, Муниш, Травасуш, Эстевеш (Монтейро, 79), Жушту (Мендонса, 82), Фернандеш, Фатаву, Маркеш (Круш, 79), Рибейру (Нел, 82), Морейра (Кабрал, 68).

“Аякс”: Сетфорд, ван Бохемен (Хенри, 46), Гойер, Артссен, Джермуми (Шурак, 80), Спекснейдер (Бурхаут, 46), Алдерс (Агаугил, 60), Идумбо-Музамбо (Воуте, 80), Вос, Калоко, Банель.

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