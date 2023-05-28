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"Аякс" проиграл в гостевом матче чемпионата Нидерландов и не попал в Лигу чемпионов

Новости футбола Сегодня, 10:36
"Аякс" проиграл в гостевом матче чемпионата Нидерландов и не попал в Лигу чемпионов Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский “Аякс” на выезде проиграл “Твенте” из Энсхеде со счетом 1:3.

Победу хозяевам принесли голы Манфреда Угальде, Хулио Плегесуэло и Вацлава Черны. У гостей гол забил Душан Тадич.

“Твенте”, набрав 64 очка, занял пятое место и будет участвовать в дополнительном турнире за попадание в Лигу Конференций. “Аякс” с 69 очками финишировал на третьем месте, не попал в Лигу чемпионов и сыграет в Лиге Европы.

“Твенте” - “Аякс” - 3:1 (0:1)
Голы: Тадич, 31 - 0:1, Угальде, 46 - 1:1, Плегесуэло, 51 - 2:1, Черны, 75 - 3:1

“Твенте”: Уннерсталл, Бренет, Плегесуэло (Хилгерс, 71), Проппер, Смал, Зерруки, Влап (Стейн, 71), Садилек, Черны (Салах-Эддин, 90+1), Угальде (ван Вольфсвинкель, 71), Мисидьян (Брама, 90+1).

“Аякс”: Рульи, Ренш, Тимбер (Бейсси, 85), Хато, Вейндал (Бергейс, 72), Альварес, Тейлор (Лукка, 72), Кудус, Бергвейн, Тадич, Бробби (Классен, 46).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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