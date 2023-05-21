"Аякс" одержал уверенную победу в матче Эредивизии

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на своем поле обыграл “Утрехт” со счетом 3:1.

Победу амстердамскому клубу принесли голы Стивена Бергвейна, Брайана Бробби и Дави Классена. У гостей отличился Анастасиос Дувикас.

“Аякс”, набрав 69 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии. “Утрехт” с 51 очками остался на седьмой позиции.

“Аякс” - “Утрехт” - 3:1 (1:0)

Голы: Бергвейн, 20 - 1:0, Дувикас, 49 - 1:1, Бробби, 68 - 2:1, Классен, 90+3 - 3:1

“Аякс”: Рульи, Ренш, Тимбер, Хато, Вейндал (Классен, 67), Альварес, Тейлор, Кудус, Бергвейн, Тадич, Бробби (Годтс, 83).

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