"Аякс" объявил об уходе легендарного полузащитника

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила об уходе сербского полузащитника Душана Тадича.-

Руководство клуба договорилось с футболистом о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2024 года. Таким образом, 34-летний хавбек стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Тадич выступал за “Аякс” с 2018 года. Он перешел в голландский клуб из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 13,7 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 241 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 112 результативных передач. В составе “Аякса” Тадич три раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022, два раза выиграл Кубок Нидерландов в сезонах-2018/2019 и 2020/2021, а также стал обладателем Суперкубка Нидерландов в 2019 году. Ранее он играл за “Воеводину”, “Гронинген” и “Твенте”.

Тадич с 2008 играет за сборную Сербии. Всего за сербскую национальную команду он провел 98 матчей, забил 21 гол и отдал 37 результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.