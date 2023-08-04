"Аякс" объявил о переходе таланта из академии "Манчестер Сити"

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о переходе португальского левого полузащитника “Манчестер Сити” Карлоса Роберто Форбса Боржеса.

Голландский клуб заплатил за футболиста 14 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Португалец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

19-летний Форбс является воспитанником академии “Манчестер Сити”. Он не провел ни одного матча за основной состав английского клуба. Впрочем, он был успешен в молодежной команде “Манчестер Сити”. Форбс принял участие в 38 матчах, забил 26 голов и отдал 13 результативных передач.

Форбс с 2022 года играет за юношескую сборную Португалии U19. За португальскую команду он провел 16 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Аякс” финишировал на третьем месте в чемпионате Нидерландов. Таким образом, клуб из Амстердама получил право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2023/2024.