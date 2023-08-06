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"Аякс" объявил о переходе хорватского защитника

Новости футбола Сегодня, 10:20
"Аякс" объявил о переходе хорватского защитника Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о переходе хорватского центрального защитника Якова Медича из немецкого клуба “Санкт-Паули” из города Гамбург.

Голландский клуб заплатил за футболиста три миллиона евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Хорват подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

24-летний Медич выступал за “Санкт-Паули” с лета 2021 года. Он перешел в клуб из “Вехена”. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро. Всего Медич провел за клуб из Гамбурга 65 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал два результативных передач. Ранее он также играл за клубы “Истра 1961”, “Лучко”, “Виноградар” и “Нюрнберг”.

В 2022 году Медич провел один матч за олимпийскую сборную Хорватии U23.

Напомним, что “Аякс” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Таким образом, клуб из Амстердама получил право сыграть в квалификационном турнире Лиге Европи в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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